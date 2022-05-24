Руководитель ГУР: В России возможен теневой, но не открытый госпереворот

Украинская разведка считает нереальным открытый государственный переворот в России, в то же время, по ее данным, окружение президента Владимира Путина ищет ему замену.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Вот ближайшее окружение, которое, скажем так, представляет сейчас финансовую ветвь, они довольно много потеряли из-за войны. И вот они ищут выход из ситуации. Самый простой выход из ситуации для них – это заменить Путина другим лицом.

Скажем так, обвинить во всех проблемах не Россию, а именно одного человека – Путина. И сказать, что он был больным диктатором, снимайте все санкции, снимайте все ограничения, начинаем жить заново, во всем виновата не Россия, а именно он.

Государственный переворот? В открытую он нереален.

Теневой, да. Теневой – это реально.

Детали: По словам Буданова, большинство российских войск выступают за войну. Однако они не горят чрезмерным желанием продолжать боевые действия, учитывая, какие значительные потери несут.

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Специальные службы России – определенное количество из них изначально выступало за эту "операцию" для того, чтобы скрыть огромные растраты, которые шли много лет на формирование в Украине так сказать пророссийски настроенных людей.

Кроме того, они свято верили в то, что за три дня возьмут Киев, а на десятый день вообще закончат всю военную операцию по Украине. Это была их мечта. Но она не удалась.

Российский бизнес, в свою очередь, четко понимает свои потери и потому пытается найти выход и как-то прекратить войну. Это достаточно прагматичный подход к войне.

"Они теряют деньги, а это огромные деньги. Поэтому они выступают против. Однако открыто они не решаются об этом говорить именно Путину. Между собой такие разговоры ведутся. Такие разговоры идут даже между бизнесом и силовиками, между бизнесом и политиками. Это все есть", – отметил Буданов.