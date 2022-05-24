У Молдові після обшуків затримали проросійського експрезидента Додона

У Молдові затримали колишнього президента, проросійського політика Ігоря Додона, проти якого днями порушили кримінальну справу за підозрою в корупції.

Про це повідомило видання Deschide з посиланням на тимчасового генпрокурора Думітру Робу, пише "Європейська правда".

Інформацію також підтвердила прессекретар генеральної прокуратури Маріанна Керпек, пише агентство "Интерфакс".

Відзначається, що Додона, почесного президента Партії соціалістів, затримали на 72 години. Також повідомляють про затримання кума Додона Петру Меріняну.

Раніше у вівторок правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, зокрема в будинку Додона, штаб-квартирі асоціації "Молдовсько-російський діловий союз", президентом якої є Додон.

Обшуки відбувалися у рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державну зраду і незаконне збагачення.

18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона у зв’язку з відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

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Ця справа отримала неофіційну назву "Пакет", оскільки на записі, що з'явився у відкритому доступі влітку 2019 року, тодішній лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президенту Ігорю Додону". За деякими даними, офіційно не підтвердженими, у пакеті могли бути гроші.

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