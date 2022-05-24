Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Молдові після обшуків затримали проросійського експрезидента Додона

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 11:19

У Молдові затримали колишнього президента, проросійського політика Ігоря Додона, проти якого днями порушили кримінальну справу за підозрою в корупції.

Про це повідомило видання Deschide з посиланням на тимчасового генпрокурора Думітру Робу, пише "Європейська правда".

Інформацію також підтвердила прессекретар генеральної прокуратури Маріанна Керпек, пише агентство "Интерфакс".

Реклама:

Відзначається, що Додона, почесного президента Партії соціалістів, затримали на 72 години. Також повідомляють про затримання кума Додона Петру Меріняну. 

Раніше у вівторок правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, зокрема в будинку Додона, штаб-квартирі асоціації "Молдовсько-російський діловий союз", президентом якої є Додон.

Обшуки відбувалися у рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державну зраду і незаконне збагачення.

ВІДЕО ДНЯ

18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона у зв’язку з відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком. 

Ця справа отримала неофіційну назву "Пакет", оскільки на записі, що з'явився у відкритому доступі влітку 2019 року, тодішній лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президенту Ігорю Додону". За деякими даними, офіційно не підтвердженими, у пакеті могли бути гроші.

Дивіться також відеопояснення про те, як та чому за Додоном у молдовському суспільстві закріпилося прізвисько "Кульок".

Теми: МолдоваНАТОпрезидент
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Молдова
Блінкен подякував Молдові за підтримку України
У Лаврова назвали Молдову "придатком київського режиму", Кишинів відповів
Делегація уряду Молдови приїде в Київ на День незалежності
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: