У Молдові після обшуків затримали проросійського експрезидента Додона

У Молдові затримали колишнього президента, проросійського політика Ігоря Додона, проти якого днями порушили кримінальну справу за підозрою в корупції.

Про це повідомило видання Deschide з посиланням на тимчасового генпрокурора Думітру Робу, пише "Європейська правда".

Інформацію також підтвердила прессекретар генеральної прокуратури Маріанна Керпек, пише агентство "Интерфакс".

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Відзначається, що Додона, почесного президента Партії соціалістів, затримали на 72 години. Також повідомляють про затримання кума Додона Петру Меріняну.

Раніше у вівторок правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, зокрема в будинку Додона, штаб-квартирі асоціації "Молдовсько-російський діловий союз", президентом якої є Додон.

Обшуки відбувалися у рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державну зраду і незаконне збагачення.

ВІДЕО ДНЯ

18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона у зв’язку з відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком.

Ця справа отримала неофіційну назву "Пакет", оскільки на записі, що з'явився у відкритому доступі влітку 2019 року, тодішній лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президенту Ігорю Додону". За деякими даними, офіційно не підтвердженими, у пакеті могли бути гроші.

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