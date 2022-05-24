Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові після обшуків затримали проросійського експрезидента Додона

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 11:19

У Молдові затримали колишнього президента, проросійського політика Ігоря Додона, проти якого днями порушили кримінальну справу за підозрою в корупції.

Про це повідомило видання Deschide з посиланням на тимчасового генпрокурора Думітру Робу, пише "Європейська правда".

Інформацію також підтвердила прессекретар генеральної прокуратури Маріанна Керпек, пише агентство "Интерфакс".

Відзначається, що Додона, почесного президента Партії соціалістів, затримали на 72 години. Також повідомляють про затримання кума Додона Петру Меріняну. 

Раніше у вівторок правоохоронці провели обшуки за кількома адресами, зокрема в будинку Додона, штаб-квартирі асоціації "Молдовсько-російський діловий союз", президентом якої є Додон.

Обшуки відбувалися у рамках кримінальної справи, порушеної за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених статтями про пасивну корупцію, прийняття фінансування політичної партії від злочинної організації, державну зраду і незаконне збагачення.

18 травня Генпрокуратура Молдови порушила кримінальну справу проти Додона у зв’язку з відеозаписом його зустрічі з колишнім лідером Демократичної партії Володимиром Плахотнюком. 

ВІДЕО ДНЯ

Ця справа отримала неофіційну назву "Пакет", оскільки на записі, що з'явився у відкритому доступі влітку 2019 року, тодішній лідер Демократичної партії Володимир Плахотнюк та його заступник Сергій Яралов "передають пакет президенту Ігорю Додону". За деякими даними, офіційно не підтвердженими, у пакеті могли бути гроші.

Дивіться також відеопояснення про те, як та чому за Додоном у молдовському суспільстві закріпилося прізвисько "Кульок".

Теми: МолдоваНАТОпрезидент
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
Молдова
В будинку експрезидента Молдови Додона проводять обшуки
В МЗС РФ кажуть, що Молдова "нашкодить собі" виходом з СНД
Британія обговорює з союзниками озброєння Молдови за стандартами НАТО
Останні новини
02:46
Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро
01:30
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, 15 загиблих
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
Усі новини...