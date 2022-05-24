Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Молдове после обысков задержали пророссийского экс-президента Додона

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 11:19

В Молдове задержан бывший президент, пророссийский политик Игорь Додон, против которого на днях возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Об этом сообщило издание Deschide со ссылкой на временного генпрокурора Думитру Робу, пишет "Европейская правда".

В то же время информацию подтвердила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек, пишет агентство "Интерфакс".

Отмечается, что Додона, почётного президента Партии социалистов, задержали на 72 часа. Также сообщают о задержании кума Додона Петру Мериняну.

Ранее во вторник правоохранители провели обыски по нескольким адресам, в том числе в доме Додона, штаб-квартире ассоциации "Молдовско-российский деловой союз", президентом которой он является.

Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями о пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии от преступной организации, государственной измене и незаконном обогащении.

18 мая Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона в связи с видеозаписью его встречи с бывшим лидером Демократической партии Владом Плахотнюком.

ВИДЕО ДНЯ

Это дело получило неофициальное название "Пакет", поскольку на записи, появившейся в открытом доступе летом 2019 года, тогдашний лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов "передают пакет президенту Игорю Додону". По некоторым данным, официально не подтвержденным, в пакете могли быть деньги.

Смотрите также видеопояснения о том, как и почему за Додоном в молдовском обществе закрепилось прозвище "Кулек".

Темы: МолдоваНАТОпрезидент
Главное сегодня

Россия готовится к долговременной войне – Минобороны

Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу

Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба

Бомбардировщики РФ и Китая провели совместный полет во время визита Байдена в Японию

В Украине установили 8 оккупантов, которые пытали украинцев и убили семью старосты Мотыжина

Все новости...
Молдова
В доме экс-президента Молдовы Додона проводят обыски
В МИД РФ говорят, что Молдова "навредит себе" выходом из СНГ
Британия обсуждает с союзниками вооружение Молдовы по стандартам НАТО
Последние новости
20:44
Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией
20:41
Демонстративно вышли из зала: 25 антарктических стран осудили Россию
20:40
Канада передаст Украине 20 тысяч артснарядов для гаубиц
20:30
Moderna тестирует потенциальные вакцины против обезьяньей оспы
20:18
Россияне обстреляли приграничье Сумщины
20:17
Саммит ЕС вряд ли найдет решение по российскому нефтяному эмбарго – президент Еврокомиссии
20:15
Шредера официально выдвинули в совет директоров "Газпрома"
20:08
Несмотря на повреждение газопровода на Донбассе, удалось сохранить газ для работы 3-х хлебзаводов
20:06
Россия готовится к долговременной войне – Минобороны
19:50
США высвобождают следующие 40 миллионов баррелей нефти для сдерживания цен
Все новости...