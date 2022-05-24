В Молдове после обысков задержали пророссийского экс-президента Додона

В Молдове задержан бывший президент, пророссийский политик Игорь Додон, против которого на днях возбудили уголовное дело по подозрению в коррупции.

Об этом сообщило издание Deschide со ссылкой на временного генпрокурора Думитру Робу, пишет "Европейская правда".

В то же время информацию подтвердила пресс-секретарь генеральной прокуратуры Марианна Керпек, пишет агентство "Интерфакс".

Отмечается, что Додона, почётного президента Партии социалистов, задержали на 72 часа. Также сообщают о задержании кума Додона Петру Мериняну.

Ранее во вторник правоохранители провели обыски по нескольким адресам, в том числе в доме Додона, штаб-квартире ассоциации "Молдовско-российский деловой союз", президентом которой он является.

Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями о пассивной коррупции, принятии финансирования политической партии от преступной организации, государственной измене и незаконном обогащении.

18 мая Генпрокуратура Молдовы возбудила уголовное дело против Додона в связи с видеозаписью его встречи с бывшим лидером Демократической партии Владом Плахотнюком.

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Это дело получило неофициальное название "Пакет", поскольку на записи, появившейся в открытом доступе летом 2019 года, тогдашний лидер Демократической партии Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов "передают пакет президенту Игорю Додону". По некоторым данным, официально не подтвержденным, в пакете могли быть деньги.

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