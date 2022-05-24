Епіфаній хоче служити у Лаврі. ПЦУ звернеться до уряду

Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення щодо створення нової релігійної організації у складі ПЦУ на території Києво-Печерської Лаври.

Джерело: пресслужба ПЦУ

Деталі: Вказано, що рішення ухвалено, враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, з метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату".

На пропозицію предстоятеля ПЦУ блаженнійшого митрополита Епіфанія, синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української Православної Церкви (Православної Церкви України) релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, а саме чоловічий монастир ПЦУ.

Синод затвердив її статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю Православної Церкви, як своєму Священноархімандриту (настоятелю).

Тепер Епіфаній має звернутися до Кабінету міністрів України з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (ПЦУ).