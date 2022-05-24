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Епифаний хочет служить в Лавре. ПЦУ обратится к правительству

Валентина Романенко, Роман РоманюкВторник, 24 мая 2022, 11:55
Епифаний хочет служить в Лавре. ПЦУ обратится к правительству
фото ПЦУ

Священный синод Православной церкви Украины принял решение о создании новой религиозной организации в составе ПЦУ на территории Киево-Печерской Лавры.

Источник: пресс-служба ПЦУ

Детали: Указано, что решение принято, учитывая особое значение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры как святыни всеукраинского и мирового значения с целью преодоления последствий неканонического подчинения этого монастыря властям Московского патриархата.

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По предложению предстоятеля ПЦУ блаженнейшего митрополита Епифания, синод решил образовать в составе религиозного объединения Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) религиозную организацию "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, а именно мужской монастырь ПЦУ.

Синод утвердил ее устав и определил, что он имеет прямое подчинение предстоятелю Православной Церкви как своему Священноархимандриту (настоятелю).

Теперь Епифаний должен обратиться в Кабинет министров Украины с ходатайством о передаче одного из храмов Верхней Лавры и отдельных ее помещений в пользование для совершения богослужений и ведения монастырской деятельности Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ (ВЦУ).

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Темы: церковь
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