"Ми не женемося за строками": голова Радбезу РФ про цілі Путіна й війну в Україні

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що Росія не обмежує себе термінами у війні проти України, що країни НАТО нібито зацікавлені у затяжній війні, а Росія має право вимагати "репарації".

Джерело: Микола Патрушев в інтерв'ю газеті "Аргументы и факты"

Пряма мова: "Ми не женемося за строками. Нацизм потрібно або викорінити на 100%, або він підніме голову вже за кілька років, причому ще більш потворною формою.

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Усі цілі, поставлені президентом Росії, будуть виконані. Інакше й бути не може, оскільки правда, зокрема історична, на нашому боці".

Деталі: Патрушев, пославшись на слова генерала Скобелєва (1843-1882), натякнув, що Росія дозволяє собі розкіш "воювати з почуття співчуття".

Секретар російського Радбезу лицемірно запевнив, що "долю України визначатиме народ, який проживає на її території", а РФ нібито "ніколи не розпоряджалася долями суверенних держав".

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На заяви президента Володимира Зеленського про те, що Росія має виплатити Україні репарації, Патрушев парирував: "Це Росія має право вимагати репарації від країн, які спонсорували нацистів в Україні, та злочинного київського режиму".

Глава Радбезу РФ не визнає за росіянами жодної провини у знищенні українців та їхніх міст, а стверджує, що жителі ОРДЛО та весь український народ заслуговують на "репарації від основних призвідників конфлікту, тобто США та Англії".

Патрушев заявив, що "фактичне керівництво натовців київською владою призвело до катастрофічного сценарію".

Пряма мова: "Якби Україна залишалася самостійною, а не керувалася нинішнім маріонетковим режимом, одержимим ідеєю вступу до НАТО та ЄС, то вона давно вже вигнала б зі своєї землі всю нацистську нечисть.

Тим часом ідеальним сценарієм для всього Північноатлантичного альянсу на чолі зі США бачиться нескінченно тліючий конфлікт у цій країні. Україна потрібна Заходу як противага Росії, а також як полігон для утилізації застарілого озброєння.

Підігріваючи військові дії, США накачують грошима свій оборонно-промисловий комплекс, знову, як і у війнах XX ст., залишаючись у виграші. При цьому мешканців України Штати розглядають як витратний матеріал, якому немає місця в тому самому "золотому мільярді".

Деталі: Патрушев стверджує, що НАТО – це "не оборонний, а чистої води агресивний наступальний військовий блок", і що Фінляндію та Швецію зараз "штовхають на авантюру".

Він підкреслив, що Росія у разі розширення військової інфраструктури альянсу на території Фінляндії та Швеції "сприйме це як пряму загрозу власній безпеці і зобов'язана буде відреагувати".

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого. За 8 років до цього РФ окупувала український Крим і частину Донбасу, розпочавши там війну. Майже рік до відкритого вторгнення Росія тримала біля кордонів України свої війська.

Саме через підготовку Росії до повномасштабної війни, про що дізналися американська та британська розвідки, західні країни почали надавати Україні зброю: спершу оборонну, а за певний час після вторгнення – наступальну.

Росія вигадала для вторгнення низку приводів та цілей, а війну не визнає: називає її "спеціальною воєнною операцією".