"Мы не гонимся за сроками": глава Совбеза РФ о целях Путина и войне в Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не ограничивает себя сроками в войне против Украины, что страны НАТО якобы заинтересованы в затяжной войне, а Россия вправе требовать "репарации".

Источник: Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"

Прямая речь: "Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме.

Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне".

Детали: Патрушев, сославшись на слова генерала Скобелева (1843-1882), намекнул, что Россия позволяет себе роскошь "воевать из чувства сострадания".

Секретарь российского Совбеза лицемерно заверил, что "судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории", а РФ якобы "никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав".

На заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия должна выплатить Украине репарации, Патрушев парировал: "Это Россия вправе требовать репарации от стран, спонсировавших нацистов на Украине, и преступного киевского режима".

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Глава Совбеза РФ не признает за россиянами никакой вины в уничтожении украинцев и их городов, а утверждает, что жители ОРДЛО и весь украинский народ заслуживают "репараций от основных зачинщиков конфликта, то есть США и Англии".

Патрушев заявил, что "фактическое руководство натовцев киевскими властями привело к катастрофическому сценарию".

Прямая речь: "Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть.

Между тем идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения.

Подогревая военные действия, США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс, вновь, как и в войнах XX в., оставаясь в выигрыше. При этом жителей Украины Штаты рассматривают в качестве расходного материала, которому нет места в том самом "золотом миллиарде".

Детали: Патрушев утверждает, что НАТО – это "не оборонительный, а чистейшей воды агрессивный наступательный военный блок", и что Финляндию и Швецию сейчас "толкают на авантюру".

Он подчеркнул, что Россия в случае расширения военной инфраструктуры альянса на территории Финляндии и Швеции "воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать".

Напомним: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. За 8 лет до этого РФ оккупировала украинский Крым и часть Донбасса, начав там войну. Почти год до открытого вторжения Россия держала у границ Украины свои войска.

Именно из-за подготовки России к полномасштабной войне, о чем узнали американская и британская разведки, западные страны начали предоставлять Украине оружие: сначала оборонительное, а через некоторое время после вторжения – наступательное.

Россия придумала для вторжения ряд поводов и целей, а войну не признает: называет ее "специальной военной операцией".