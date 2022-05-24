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Думки українців щодо прийнятності відмови від НАТО розділились майже порівну

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 13:29

Думки українців щодо того, чи прийнятно для України в умовах війни відмовитись від НАТО, але при цьому отримати гарантії безпеки, розділились практично порівну.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, повідомляє "Європейська правда".

42% опитаних вважають, що в нинішніх умовах може бути прийнятно замість НАТО отримати гарантії безпеки від таких держав, як США, Велика Британія, Німеччина, Франція тощо. 

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Водночас 39% продовжують наполягати, що лише вступ до НАТО зможе забезпечити безпеку Україні, і тому відмовлятися від нього не можна.

При цьому 19% респондентів або не визначилися зі своєю думкою, або взагалі не погодилися з жодним із цих тверджень.

 

Готовність до відмови від НАТО і отримання гарантій безпеки зростає із Заходу на Схід – з 35% до 50%. Разом з тим від 46% до 25% стає менше тих, хто наполягає саме на курсі на вступ до НАТО.

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Опитування проводилось 13-18 травня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, крім АР Крим. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також громадяни, що виїхали за кордон.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.

Теми: НАТОУкраїна
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