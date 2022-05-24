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Мнения украинцев о приемлемости отказа от НАТО разделились почти поровну

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 13:29

Мнения украинцев относительно того, приемлемо ли Украине в условиях войны отказаться от НАТО, но при этом получить гарантии безопасности, разделились практически поровну.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, сообщает "Европейская правда".

42% опрошенных считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция.

В то же время 39% продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины, и поэтому отказываться от него нельзя.

При этом 19% респондентов либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.

Готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с Запада на Восток – с 35 до 50%. Вместе с тем с 46% до 25% становится меньше тех, кто настаивает именно на курсе на вступление в НАТО.

 

Опрос проводился 13-18 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также выехавшие за границу граждане.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% % – для показателей, близких к 5%. В условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется определенное систематическое отклонение, но при этом полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.

Темы: НАТОУкраина
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