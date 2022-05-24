Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 14:09

Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у вівторок, пише "Європейська правда".

Після ухвалення трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть до них 500 млн євро, в результаті чого загальна сума складе 2 млрд євро.

Обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України, повідомила пресслужба.

Із нового траншу 490 млн євро передбачені на військову техніку, призначену для нанесення летальних ударів в оборонних цілях, а також 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше повідомляв, що четвертий транш військової допомоги Україні піде на важке озброєння. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСвійна
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
ЄС
Чотири країни ЄС закликають віддати російські активи на відновлення України - ЗМІ
Єдиний спосіб захиститися – стати наскільки сильними, щоб нападати на нас було банально страшно
War speeches: Росія без підтримки ОДКБ та вже "не проти" розширення НАТО
Останні новини
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрилися, ціни на ліки підскочили вп'ятеро
01:30
КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії
00:45
Школяр відкрив вогонь у початковій школі в США, 15 загиблих
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
22:43
США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг
Усі новини...