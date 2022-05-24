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ЄС затвердив четвертий транш військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 14:09

Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС у вівторок, пише "Європейська правда".

Після ухвалення трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть до них 500 млн євро, в результаті чого загальна сума складе 2 млрд євро.

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Обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України, повідомила пресслужба.

Із нового траншу 490 млн євро передбачені на військову техніку, призначену для нанесення летальних ударів в оборонних цілях, а також 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня 2022 року.

ВІДЕО ДНЯ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше повідомляв, що четвертий транш військової допомоги Україні піде на важке озброєння. 

Теми: ЄСвійна
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