ЕС утвердил четвертый транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро

Совет ЕС одобрил выделение Украине четвертого транша помощи из Европейского фонда мира (EPF) в размере 500 млн евро, которые позволят ЕС поддержать украинскую армию вооружением.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС во вторник, пишет "Европейская правда".

После принятия трех траншей военной поддержки на общую сумму 1,5 млрд в этом году четвертый транш прибавит к ним 500 млн евро, в результате чего общая сумма составит 2 млрд евро.

Объем оборудования, которое будет предоставлено в рамках нового пакета поддержки, соответствует текущим приоритетам, заявленным правительством Украины, сообщила пресс-служба.

Из нового транша 490 млн евро предусмотрены на военную технику, предназначенную для нанесения летальных ударов в оборонных целях, а также 10 млн евро предназначены для покрытия расходов на предоставление оборудования и предметов поставки, таких как средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и топливо.

Предыдущие транши помощи ЕС согласовали 28 февраля, 23 марта и 13 апреля 2022 года.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщал, что четвертый транш военной помощи пойдет на тяжелое вооружение.