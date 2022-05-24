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Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ в ЄС - прем'єр Нідерландів

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 14:35

Імовірність того, що Україна найближчим часом стане кандидатом у члени Європейського Союзу, невелика.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у понеділок у парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на NL News.

Рютте заявив, що надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається. За його словами, це також було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на статус кандидата.

Рютте повідомив, що один із варіантів полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомляють, скільки кроків їй ще потрібно зробити, щоб набути повноцінного статусу.

"Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований", - сказав Рютте.

Декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше зробити Україну кандидатом на вступ. До них входять D66, PvdA та GroenLinks — коаліційна партія та дві опозиційні партії, з якими уряд часто намагається співпрацювати при голосуваннях.

Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати цей статус Україні.

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Раніше Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у ЄС уже цього року та заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу в Євросоюз.

До цього французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявляв, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

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Теми: ЄвропаЄСУкраїна
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