Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна навряд чи скоро отримає статус кандидата на вступ в ЄС - прем'єр Нідерландів

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 14:35

Імовірність того, що Україна найближчим часом стане кандидатом у члени Європейського Союзу, невелика.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у понеділок у парламенті, пише "Європейська правда" з посиланням на NL News.

Рютте заявив, що надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається. За його словами, це також було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на статус кандидата.

Реклама:

Рютте повідомив, що один із варіантів полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомляють, скільки кроків їй ще потрібно зробити, щоб набути повноцінного статусу.

"Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований", - сказав Рютте.

Декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше зробити Україну кандидатом на вступ. До них входять D66, PvdA та GroenLinks — коаліційна партія та дві опозиційні партії, з якими уряд часто намагається співпрацювати при голосуваннях.

ВІДЕО ДНЯ

Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати цей статус Україні.

Раніше Рютте привітав намір ЄС виділити допомогу для відбудови України, але відзначив, що хоче пов’язати її з реформами

Нагадаємо, в МЗС заявили, що Україна розраховує отримати статус кандидата на членство у ЄС уже цього року та заручитися підтримкою Франції на шляху до вступу в Євросоюз.

До цього французький міністр у європейських справах Клеман Бон заявляв, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Читайте також - Чому ЄС має визнати Україну країною-кандидатом просто зараз

Теми: ЄвропаЄСУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Європа
У Європі розгромили балканський наркокартель і конфіскували 2,7 тонни кокаїну
5 країн Європи хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України
Ціни на газ у Європі впали на 20%: зменшився ризик страйків в Австралії
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: