Украина вряд ли скоро получит статус кандидата на вступление в ЕС – премьер Нидерландов

Вероятность того, что Украина в ближайшее время станет кандидатом в члены Европейского Союза, невелика.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник в парламенте, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NL News.

Рютте заявил, что слишком многим странам ЕС эта идея не нравится. По его словам, это также было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали статуса кандидата.

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Рютте сообщил, что один из вариантов состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщают, сколько шагов ей еще предстоит сделать, чтобы приобрести полноценный статус.

"Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - сказал Рютте.

Несколько партий в нижней палате парламента Нидерландов призвали как можно быстрее сделать Украину кандидатом на поступление. В них входят D66, PvdA и GroenLinks – коалиционная партия и две оппозиционные партии, с которыми правительство часто пытается сотрудничать при голосованиях.

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Партия VVD, возглавляемая Рютте, до сих пор не хочет предоставлять этот статус Украине.

Ранее Рютте приветствовал намерение ЕС выделить помощь для восстановления Украины, но отметил, что хочет связать ее с реформами.

Напомним, в МИД заявили, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в ЕС уже в этом году и заручиться поддержкой Франции на пути к вступлению в Евросоюз.

До этого французский министр по европейским делам Клеман Бон заявлял, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

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