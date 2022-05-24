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ЄС скасував на рік усі мита й квоти на експорт із України

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 15:18
ЄС скасував на рік усі мита й квоти на експорт із України
Прапори ЄС та України, фото Кабміну України

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, яке дозволяє тимчасову лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо певних українських товарів.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради, пише "Європейська правда".

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у заяві.

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У Брюсселі зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

Сьогоднішнє рішення буде діяти протягом одного року та призупинить, зокрема:

– усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення охоплює, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,

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– стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України, 

– застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Раніше в ЄС почали вживати заходів на місцях, щоб полегшити наземне перевезення вантажів, щоб допомогти вивозити українську продукцію.

Наприклад, Єврокомісія вже розпочала лібералізацію умов для українських водіїв вантажівок, які перевозять вантажі між Україною та ЄС, а також полегшення транзиту та використання інфраструктури ЄС для спрямування українського експорту до третіх країн.

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Теми: ЄСекономікаекспортторгівля
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