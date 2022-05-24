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ЕС отменил на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 15:18
Флаги ЕС и Украины, фото Кабмина Украины

Совет Европейского Союза принял решение, разрешающее временную либерализацию торговли и другие торговые уступки в отношении определенных украинских товаров.

Об этом говорится в заявлении на сайте Совета, пишет "Европейская правда".

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении.

В Брюсселе отметили, что захватническая война России против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю, а также на более широкие возможности торговли с остальным миром.

Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года и приостановит, в частности:

– все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенной отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,

– взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,

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– применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.

Ранее в ЕС начали принимать меры на местах, чтобы облегчить наземную перевозку грузов, чтобы помочь вывозить украинскую продукцию.

Например, Еврокомиссия уже приступила к либерализации условий для украинских водителей грузовиков, которые перевозят грузы между Украиной и ЕС, а также облегчению транзита и использованию инфраструктуры ЕС для направления украинского экспорта в третьи страны.

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Темы: ЕСэкономикаэкспортторговля
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