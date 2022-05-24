Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі та області скоротили комендантську годину

Мазуренко Альона Вівторок, 24 травня 2022, 15:21
ОДЕСА. ФОТО: GETTY IMAGES

З 25 травня в Одеській області змінять час комендантської години, тепер вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області, буде змінено час комендантської години.

З 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин".

Деталі: Під час комендантського часу забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

До цього комендантська година на Одещині тривала із 22.00 до 05.00.

Теми: Одеська областьОдесавійна
Головне сьогодні

США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг

Зеленський пояснив, коли можна повертатися за стіл переговорів з Росією

Росія готується до довготривалої війни – Міноборони

Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу

Усі новини...
Одеська область
Російський "суд" заочно арештував голову Одещини: той відреагував анекдотом
Придністров'я: росіяни хотіли відновити військовий аеродром, проте все розікрано
У трьох районах Одещини запровадили додаткові режимні обмеження
Останні новини
00:03
фотоЗалужний: Гаубиці Caesar вже на передовій, опанували за 2-3 години
23:59
Зеленський назвав жалюгідними "пояснення" Шойгу щодо воєнних провалів РФ
23:23
Окупантам доведеться піти з Криму – Зеленський
23:08
Зеленський: Потрібен час і багато зусиль, щоб переломити перевагу РФ
23:04
ОГП реорганізовує "Департамент війни" в умовах бойових дій
22:51
У РФ заявили про розмінування порту Маріуполя та коридор для іноземних суден
22:43
США вирішили позбавити РФ можливості обслуговувати її суверенний борг
22:34
ЗМІ: проти Абрамовича веде розслідування офшорний острів, де у нього більшість майна
22:30
Гауляйтер Бердянська насаджує містянам російські рублі
22:20
Зроблено ще один крок до продажу Челсі
Усі новини...