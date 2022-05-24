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В Одесі та області скоротили комендантську годину

Альона Мазуренко Вівторок, 24 травня 2022, 15:21
В Одесі та області скоротили комендантську годину
ОДЕСА. ФОТО: GETTY IMAGES

З 25 травня в Одеській області змінять час комендантської години, тепер вона триватиме з 23:00 до 05:00.

Джерело: Одеська ОВА

Дослівно: "Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, на території міста Одеса та Одеської області, буде змінено час комендантської години.

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З 25 травня 2022 року комендантська година діє з 23 години 00 хвилин до 05 годин 00 хвилин".

Деталі: Під час комендантського часу забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

До цього комендантська година на Одещині тривала із 22.00 до 05.00.

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Теми: Одеська областьОдесавійна
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