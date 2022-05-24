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В Одессе и области сократили комендантский час

Алена МазуренкоВторник, 24 мая 2022, 15:21
В Одессе и области сократили комендантский час
ОДЕССА. ФОТО: GETTY IMAGES

С 25 мая в Одесской области сменят время комендантского часа, теперь он продлится с 23:00 до 05:00.

Источник: Одесская ОВА

Дословно: "Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, на территории города Одесса и Одесской области, будет изменено время комендантского часа.

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С 25 мая 2022 года комендантский час действует с 23 часов 00 минут до 05 часов 00 минут".

Детали: Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

До этого комендантский час в Одесской области длился с 22.00 до 05.00.

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Темы: Одесская областьОдессавойна
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