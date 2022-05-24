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Луганщина: росіяни обстріляли "Азот" - загинули четверо осіб

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 15:20
Луганщина: росіяни обстріляли Азот - загинули четверо осіб

Російські окупанти вранці 24 травня обстріляли об'єднання "Азот" у Сєверодонецьку, загинули 4 людини

Джерело: голова військової обладміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Щільність і кількість обстрілів зростає щодня.

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Ворог усі сили спрямував на захоплення Сєверодонецька й Лисичанська. Але за три місяці ледве просунувся. Тому й продовжує обстрілювати міста. Особливо місця скупчення людей.

Сьогодні зранку росіяни знов відкрили вогонь по території об’єднання "Азот", де, про це відомо всім, облаштовані декілька бомбосховищ.

Як наслідок, загинули чотири людини. Ще одного жителя було тяжко поранено в центральній частині міста. Його швидко доставили до гуманітарного штабу і почали надавати допомогу, але поранення виявилось несумісним із життям".

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Теми: Луганська областьвійна
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