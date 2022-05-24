Луганщина: россияне обстреляли "Азот" - погибли четыре человека

Российские оккупанты утром 24 мая обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке, погибли 4 человека.

Источник: глава Луганской военной обладминистрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Плотность и количество обстрелов растет ежедневно.

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Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва ли продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей.

Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ.

В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью".