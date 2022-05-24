Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: россияне обстреляли "Азот" - погибли четыре человека

Валентина РоманенкоВторник, 24 мая 2022, 15:20

Российские оккупанты утром 24 мая обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке, погибли 4 человека.

Источник: глава Луганской военной обладминистрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Плотность и количество обстрелов растет ежедневно.

Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но через три месяца едва ли продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно места скопления людей.

Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения "Азот", где об этом известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ.

В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью".

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию

обновленоШкольник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших

фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа

США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Все новости...
Луганская область
Украина сохраняет эффективность на Донбассе, у России есть локальные успехи – разведка Британии
Северодонецк: ССО показали, как уничтожают врагов с малых дронов
С Луганщины эвакуация осложнена, глава ОВА советует сидеть в укрытиях
Последние новости
07:07
Президент Чехии потерял половину своих советников
06:50
Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление в направлении Северодонецка
06:23
Россияне ударили четырьмя крылатыми ракетами по Запорожью, одну удалось сбить
06:00
Коллаборанты на Запорожье заговорили о вхождении в состав России
05:30
Мелитополь: Военные РФ начали таксовать на машинах с отметкой "Z"
05:03
Николаевская область: Одетые в форму ВСУ россияне пытались захватить пост
04:20
ISW: Россияне стягивают силы на Луганщину с нескольких направлений
03:30
Канадский министр: Звонят подсанкционные российские олигархи, недовольные
02:46
Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
Все новости...