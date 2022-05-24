Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В небе над Украиной уничтожен российский генерал-майор в отставке – росСМИ

Мазуренко Алена Вторник, 24 мая 2022, 16:19
фото: соцсети

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. 

Источник: российская служба BBC со ссылкой на трех бывших подчиненных Боташева

Детали: Подчиненные поддерживали связь с Боташевым после окончания службы и согласились на комментарий на условиях анонимности из соображений личной безопасности.

Отмечается, что Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка.

Предполагают, что его участие в воздушных боях может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

22 мая генштаб Украины сообщил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

ВИДЕО ДНЯ

В одном из российских телеграм-каналов участник сообщил о гибели Боташева: "Погиб Канамат. Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - ред.), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё".

Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение.

Отмечается, что о гибели в Украине известно по меньшей мере 31 российского военного летчика: "Это чувствительные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше".

Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.

Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне".

СМИ отправили запрос в минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию о возможной гибели Боташева.

Предыстория: 

  • Генштаб Украины с 24 февраля сбил 205 российских военных самолетов и 170 вертолетов. Минобороны РФ не комментирует эти цифры и с конца марта не обновляет сведения о своих потерях.
  • Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.
  • В полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались.
  • Тогда выяснилось, что за Боташевым уже числилось аналогичное должностное нарушение - в 2011 году он, не имея допуска, управлял самолетом Су-34.
  • Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

Темы: авиаРосcияубийствооккупация
Главное сегодня

США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Россия готовится к долговременной войне – Минобороны

Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу

Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба

Все новости...
авиа
Возродить "Мрию". Как Украина может отстроить самый большой в мире самолет?
Доля проданных в РФ авиабилетов за границу "в один конец" достигла 70%
В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30%
Последние новости
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
01:30
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию
00:45
Школьник открыл огонь в начальной школе в США, 15 погибших
00:03
фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа
23:59
Зеленский назвал жалкими "объяснения" Шойгу о военных провалах РФ
23:23
Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский
23:08
Зеленский: Нужно время и много усилий, чтобы переломить преимущество РФ
23:04
ОГП реорганизует "Департамент войны" в условиях боевых действий
22:51
В РФ заявили о разминировании порта Мариуполя и коридоре для иностранных судов
22:43
США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг
Все новости...