В небе над Украиной уничтожен российский генерал-майор в отставке – росСМИ

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.

Источник: российская служба BBC со ссылкой на трех бывших подчиненных Боташева

Детали: Подчиненные поддерживали связь с Боташевым после окончания службы и согласились на комментарий на условиях анонимности из соображений личной безопасности.

Отмечается, что Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка.

Предполагают, что его участие в воздушных боях может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

22 мая генштаб Украины сообщил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.

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В одном из российских телеграм-каналов участник сообщил о гибели Боташева: "Погиб Канамат. Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - ред.), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё".

Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение.

Отмечается, что о гибели в Украине известно по меньшей мере 31 российского военного летчика: "Это чувствительные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше".

Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.

Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева предположили, что он "просто не смог остаться в стороне".

СМИ отправили запрос в минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию о возможной гибели Боташева.

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