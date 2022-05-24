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Донеччина: окупанти захопили Світлодарськ

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 16:34
Фото з Facebook Olga Khizha

Вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

Джерело: Вільне радіо з посиланням на начальника Світлодарської міської військової адміністрації Сергія Гошка 

Деталі: За словами голови МВА, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців. 

 
Фото з Facebook Olga Khizha

Жителі повідомили, що великої присутності окупантів не бачать – ходять невеликі групи по 5 людей.

23 травня росіяни захопили сусіднє селище Миронівський.

За словами голови обласної ОДА (ОВА) Павла Кириленка, в окупованому Світлодарську залишається близько 10 тисяч цивільних.

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Теми: Донецька областьвійнаокупація
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