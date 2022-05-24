Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Донеччина: окупанти захопили Світлодарськ

Ірина БалачукВівторок, 24 травня 2022, 16:34
Донеччина: окупанти захопили Світлодарськ
Фото з Facebook Olga Khizha

Вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

Джерело: Вільне радіо з посиланням на начальника Світлодарської міської військової адміністрації Сергія Гошка 

Деталі: За словами голови МВА, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців. 

Реклама:
 
Фото з Facebook Olga Khizha

Жителі повідомили, що великої присутності окупантів не бачать – ходять невеликі групи по 5 людей.

23 травня росіяни захопили сусіднє селище Миронівський.

За словами голови обласної ОДА (ОВА) Павла Кириленка, в окупованому Світлодарську залишається близько 10 тисяч цивільних.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Донецька областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: