Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Донецкая область: оккупанты захватили Светлодарск

Ирина БалачукВторник, 24 мая 2022, 16:34
Донецкая область: оккупанты захватили Светлодарск
Фото c Facebook Olga Khizha

Утром 24 мая оккупанты вошли в город Светлодарск Донецкой области и вывесили российский триколор над зданием городской администрации.

Источник: Свободное радио со ссылкой на начальника Светлодарской городской военной администрации Сергея Гошко

Детали: По словам главы ГВА, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей. 

Реклама:
 
Фото Из Facebook Olga Khizha

Жители сообщили, что большого присутствия оккупантов не видят – ходят небольшие группы по 5 человек.

23 мая россияне захватили соседний поселок Мироновский.

По словам главы областной ОДА (ОВА) Павла Кириленко, в оккупированном Светлодарске остается около 10 тысяч гражданских.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецкая областьвойнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Донецкая область
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: