Донецкая область: оккупанты захватили Светлодарск
Вторник, 24 мая 2022, 16:34
Утром 24 мая оккупанты вошли в город Светлодарск Донецкой области и вывесили российский триколор над зданием городской администрации.
Источник: Свободное радио со ссылкой на начальника Светлодарской городской военной администрации Сергея Гошко
Детали: По словам главы ГВА, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.
Жители сообщили, что большого присутствия оккупантов не видят – ходят небольшие группы по 5 человек.
23 мая россияне захватили соседний поселок Мироновский.
По словам главы областной ОДА (ОВА) Павла Кириленко, в оккупированном Светлодарске остается около 10 тысяч гражданских.
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