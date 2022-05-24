Донецкая область: оккупанты захватили Светлодарск

Утром 24 мая оккупанты вошли в город Светлодарск Донецкой области и вывесили российский триколор над зданием городской администрации.

Источник: Свободное радио со ссылкой на начальника Светлодарской городской военной администрации Сергея Гошко

Детали: По словам главы ГВА, по улицам уже ходят вооруженные захватчики, проверяющие документы у местных жителей.

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Фото Из Facebook Olga Khizha

Жители сообщили, что большого присутствия оккупантов не видят – ходят небольшие группы по 5 человек.

23 мая россияне захватили соседний поселок Мироновский.

По словам главы областной ОДА (ОВА) Павла Кириленко, в оккупированном Светлодарске остается около 10 тысяч гражданских.