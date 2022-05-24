Генсек НАТО впевнений у членстві Фінляндії та Швеції попри блокування Туреччини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг упевнений, що вдасться вирішити побоювання Туреччини щодо заявок Фінляндії та Швеції на вступ до Альянсу.

Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише "Європейська правда".

"Рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на вступ до НАТО має історичне значення. Воно демонструє, що європейська безпека не визначатиметься насильством та залякуванням. Усі союзники погоджуються з тим, що розширення НАТО стало б великим успіхом", - сказав Столтенберг.

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Він зазначив, що Туреччина висловила стурбованість, пов'язану з тероризмом, з їхніми інтересами безпеки, і НАТО знайде спосіб вирішити ці питання та домовитися.

"Я добре знаю Фінляндію та Швецію як норвежець, вони сприятимуть нашій колективній обороні, нашій спільній безпеці. Це матиме особливе значення для Балтійського регіону. Але дозвольте мені також наголосити, що я також визнаю важливість вирішення проблем, порушених Туреччиною", - сказав генсек.

Столтенберг додав, що на час переговорів НАТО також має врахувати побоювання щодо безпеки, висловлені Фінляндією та Швецією щодо цього проміжного періоду.

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"І саме з цієї причини ми також збільшили нашу присутність у Балтійському регіоні: десантна група під командуванням НАТО і більша присутність у цьому регіоні Європи", - сказав він.

Нагадаємо, Туреччина опублікувала список своїх вимог для того, щоб Анкара погодилася на членство у НАТО Швеції та Фінляндії.

Як відомо, Туреччина стала єдиною країною-членом НАТО, яка висловилася проти прийняття Швеції та Фінляндії до Альянсу. Неофіційно відомо, що президент Реджеп Таїп Ердоган таким чином сподівається отримати певні поступки від США у питаннях щодо продажу літаків та санкцій, накладених на Туреччину за купівлю російських С-400.

Детальніше про це у статі - А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО