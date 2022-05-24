Генсек НАТО уверен в членстве Финляндии и Швеции, несмотря на блокирование Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверен, что удастся решить опасения Турции по поводу заявок Финляндии и Швеции на вступление в Альянс.

Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет "Европейская правда".

"Решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО имеет историческое значение. Оно демонстрирует, что европейская безопасность не будет определяться насилием и устрашением. Все союзники соглашаются с тем, что расширение НАТО стало бы большим успехом", - сказал Столтенберг.

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Он отметил, что Турция выразила обеспокоенность, связанную с терроризмом, с их интересами безопасности, и НАТО найдет способ решить эти вопросы и договориться.

"Я хорошо знаю Финляндию и Швецию как норвежец, они будут способствовать нашей коллективной обороне, нашей общей безопасности. Это будет иметь особое значение для Балтийского региона. Но позвольте мне также подчеркнуть, что я также признаю важность решения проблем, затронутых Турцией", - сказал генсек.

Столтенберг добавил, что на время переговоров НАТО также должно учесть опасения по безопасности, высказанные Финляндией и Швецией по этому промежуточному периоду.

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"И именно поэтому мы также увеличили наше присутствие в Балтийском регионе: десантная группа под командованием НАТО и большее присутствие в этом регионе Европы", - сказал он.

Напомним, Турция опубликовала список своих требований для того, чтобы Анкара согласилась на членство в НАТО Швеции и Финляндии.

В настоящее время против их вступления высказалась только одна страна - Турция, формально объясняя это политикой Швеции в отношении курдских организаций и политических оппонентов Эрдогана. Неофициально известно, что реальной причиной такой позиции могут быть надежды президента Турции добиться определенных решений от США в вопросе продажи современных истребителей и санкций, наложенных на Турцию за покупку российских систем С-400.

Детальнее об этом - в статье А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО