Росія запровадила санкції проти 154 британських лордів

Міністерство закордонних справ Росії включило до списку санкцій 154 лордів британського парламенту у відповідь на санкції проти російських сенаторів.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, пише "Європейська правда".

"У відповідь на прийняте в березні урядом Великої Британії рішення про внесення до списку санкцій майже всього складу Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації на основі взаємності вводяться персональні обмеження щодо 154 членів Палати лордів британського парламенту", - йдеться в заяві.

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Зазначається, що внесені до списку санкцій лорди "зробили безпосередній внесок у вироблення антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки".

Минулого тижня Британія запровадила нові санкції проти великих російських авіакомпаній - "Аерофлот", "Уральських авіаліній" та авіакомпанії "Росія".

Нагадаємо, російська влада склала список з 963 громадян США, яким заборонено в'їзд до Росії.

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До списку включені президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, директор ФБР Крістофер Рей та інші американські посадові особи, про заборону на в'їзд яким МЗС Росії вже оголошував раніше.