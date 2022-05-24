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Россия ввела санкции против 154 британских лордов

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 17:08

Министерство иностранных дел России включило в санкционный список 154 лордов британского парламента в ответ на санкции против российских сенаторов.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".

"В ответ на принятое в марте правительством Великобритании решение о внесении в санкционный список почти всего состава Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на основе взаимности вводятся персональные ограничения в отношении 154 членов Палаты лордов британского парламента", - говорится в заявлении.

Отмечается, что внесенные в санкционный список лорды "внесли непосредственный вклад в выработку антироссийских санкционных мер Лондона, нацеленных на создание условий для политической изоляции России и разрушение ее экономики".

На прошлой неделе Британия ввела новые санкции против крупных российских авиакомпаний – "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и авиакомпании "Россия".

Напомним, российские власти составили список из 963 граждан США, которым запрещен въезд в Россию.

В список включены президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, директор ФБР Кристофер Рэй и другие американские должностные лица, о запрете на въезд, которым МИД России уже объявлял ранее.

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Темы: РосcияВеликобританиясанкции
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