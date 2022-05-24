У Раду внесли законопроєкт щодо розгортання мережі бомбосховищ

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо будівництва мережі укриттів для захисту населення.

Джерело: газета Верховної Ради "Голос України"

Деталі: Законопроєкт № 7398 має назву "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", однією з його ініціаторок є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Реклама:

Законопроєкт було напрацьовано робочою групою, створеною комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та Міністерством розвитку громад і територій.

У пояснювальній записці до законопроєкту констатується, що можливості наявної в Україні системи цивільного захисту є вкрай обмеженими. Тому Україні потрібно терміново розгортати сучасну мережу захисних споруд цивільного захисту, спроможних значно підвищити рівень захисту громадян.

Пряма мова Шуляк: "Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у разі застосування зброї масового ураження".

ВІДЕО ДНЯ

"Законопроект № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Однією з його вимог є готовність приймати населення до укриття у 12-годинний термін".

Деталі: Шуляк додала, що містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

Законопроєктом також пропонується: