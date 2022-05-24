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У Раду внесли законопроєкт щодо розгортання мережі бомбосховищ

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 17:24
Укриття в київському метро, фото Євгена Руденка, УП

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт щодо будівництва мережі укриттів для захисту населення.

Джерело: газета Верховної Ради "Голос України"

Деталі: Законопроєкт № 7398 має назву "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", однією з його ініціаторок є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Законопроєкт було напрацьовано робочою групою, створеною комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування та Міністерством розвитку громад і територій.

У пояснювальній записці до законопроєкту констатується, що можливості наявної в Україні системи цивільного захисту є вкрай обмеженими. Тому Україні потрібно терміново розгортати сучасну мережу захисних споруд цивільного захисту, спроможних значно підвищити рівень захисту громадян.

Пряма мова Шуляк: "Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у разі застосування зброї масового ураження".

"Законопроект № 7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Однією з його вимог є готовність приймати населення до укриття у 12-годинний термін".

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Деталі: Шуляк додала, що містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять.

Законопроєктом також пропонується:

  • спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;
  • встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  • передбачити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в разі недотримання вимог щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
  • визначити вимоги щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.

Теми: Верховна Радабудівництвовійна
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