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В Раду внесли законопроект о развертывании сети бомбоубежищ

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 17:24
Укрытие в киевском метро, фото Евгения Руденко, УП

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о строительстве сети укрытий для защиты населения.

Источник: газета Верховной Рады "Голос Украины"

Детали: Законопроект № 7398 называется "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий", одним из его инициаторов является председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Законопроект был наработан рабочей группой, созданной комитетом Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и Министерством развития общин и территорий.

В пояснительной записке к законопроекту констатируется, что возможности существующей в Украине системы гражданской защиты крайне ограничены. Поэтому Украине нужно срочно развертывать современную сеть защитных сооружений гражданской защиты, способных значительно повысить уровень защиты граждан.

Прямая речь Шуляк: "Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о возможности защитить население в случае применения оружия массового поражения".

"Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. Одним из его требований является готовность принимать население в укрытии в 12-часовой срок".

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Детали: Шуляк добавила, что градостроительная документация должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты, иначе ее не утвердят.

Законопроектом также предлагается:

  • упростить процедуру передачи земельных участков для размещения защитных сооружений гражданской защиты;
  • установить, что проектная документация на строительство объектов, на которых будут постоянно находиться более 50 физических лиц или периодически будут находиться более 100 физических лиц, обязательно должна предусматривать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты, проектные решения которого должны обеспечивать соблюдение требований доступности для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения;
  • предусмотреть дополнительное основание для отказа органа государственного архитектурно-строительного контроля в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в случае несоблюдения требований инженерно-технических мероприятий гражданской защиты;
  • определить требования по содержанию защитных сооружений гражданской защиты в готовности к использованию по назначению.

Темы: Верховная Радастроительствовойна
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