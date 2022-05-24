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Орбан не хоче обговорювати нафтове ембарго на саміті ЄС наступного тижня

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 17:24

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня, що є новим ударом по зусиллям Євросоюзу здобути підтримку шостого пакету санкцій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Прем’єр-міністр Угорщини звернувся до президента Європейської ради Шарля Мішеля з листом, в якому сказав, що його країна не може підтримати санкції без детальнішої інформації про фінансування ЄС, яке може допомогти Будапешту відмовитися від російської нафти.

Відмова Орбана обговорювати пакет ставить під загрозу плани Брюсселя покласти край залежності блоку від російської нафти.

"Обговорення пакету санкцій на рівні лідерів за відсутності консенсусу було б контрпродуктивним", — написав Орбан у листі.

"Це лише підкреслить наші внутрішні розбіжності, але не дасть реального шансу їх вирішити. Тому я пропоную не розглядати це питання на наступному засіданні Європейської Ради" - заявив він.

Європейська комісія витратила більшу частину травня на те, щоб залучити країни-члени до свого шостого пакету санкцій, який включатиме поетапне ембарго на російську нафту. Брюссель намагався переконати Угорщину підтримати пакет, а також інші країни, які не мають виходу до моря і які сильно залежать від російської нафти, такі як Словаччина та Чехія.

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Минулого тижня Єврокомісія представила план у розмірі 210 мільярдів євро під назвою REPowerEU, який містить пропозиції щодо відмови від російського викопного палива до 2027 року. Хоча в плані є обнадійливі сигнали, Орбан написав у своєму листі, він сказав, що план не враховує занепокоєння Угорщини, тому що " немає жодних пакетів [фінансування] для найбільш стурбованих держав-членів, які не мають виходу до моря".

"Немає жодних вказівок на умови та терміни фінансування для невідкладних інвестиційних потреб, пов’язаних із заміною російської нафти" - додав він.

У своєму листі Орбан попередив, що запропоновані санкції спричинять "серйозні проблеми з постачанням" в Угорщині та підірвуть її життєво важливі інтереси енергетичної безпеки, створивши "ціновий шок" для домогосподарств і економіки країни.

Орбан сказав, що Угорщині потрібні гроші, щоб адаптувати свої нафтопереробні заводи до неросійської нафти та побудувати нові трубопроводи для альтернативних поставок в країну.

Нагадаємо, Німеччина готова відмовитись від участі Угорщини в ембарго, щоб прискорити запропоновану заборону.

Міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня через спротив Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.

Теми: УгорщинаЄСРосіясанкції
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