Орбан не хочет обсуждать нефтяное эмбарго на саммите ЕС на следующей неделе

Премьер Венгрии Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе, что является новым ударом по усилиям Евросоюза получить поддержку шестого пакета санкций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Премьер-министр Венгрии обратился к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с письмом, в котором сказал, что его страна не может поддержать санкции без более подробной информации о финансировании ЕС, которое может помочь Будапешту отказаться от российской нефти.

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Отказ Орбана обсуждать пакет ставит под угрозу планы Брюсселя положить конец зависимости блока от российской нефти.

"Обсуждение пакета санкций на уровне лидеров в отсутствие консенсуса было бы контрпродуктивным", — написал Орбан в письме.

"Это лишь подчеркнет наши внутренние разногласия, но не даст реального шанса их разрешить. Поэтому я предлагаю не рассматривать этот вопрос на следующем заседании Европейского Совета", - заявил он.

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Европейская комиссия потратила большую часть мая на то, чтобы привлечь страны-члены в свой шестой пакет санкций, включающий поэтапное эмбарго на российскую нефть. Брюссель пытался убедить Венгрию поддержать пакет, а также другие страны, не имеющие выхода к морю и сильно зависящие от российской нефти, такие как Словакия и Чехия.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила план в размере 210 миллиардов евро под названием REPowerEU, содержащий предложения по отказу от российского ископаемого топлива до 2027 года. Хотя в плане есть обнадеживающие сигналы, Орбан написал в своем письме, он сказал, что план не учитывает обеспокоенность Венгрии, потому что "нет никаких пакетов [финансирования] для наиболее озабоченных государств-членов, не имеющих выхода к морю".

"Нет никаких указаний на условия и сроки финансирования для неотложных инвестиционных нужд, связанных с заменой российской нефти", - добавил он.

В своем письме Орбан предупредил, что предложенные санкции повлекут за собой "серьезные проблемы со снабжением" в Венгрии и подорвут ее жизненно важные интересы энергетической безопасности, создав "ценовой шок" для домохозяйств и экономики страны.

Орбан сказал, что Венгрии нужны деньги, чтобы адаптировать свои нефтеперерабатывающие заводы к нероссийской нефти и построить новые трубопроводы для альтернативных поставок в страну.

Напомним, Германия готова отказаться от участия Венгрии в эмбарго, чтобы ускорить предложенный запрет.

Министры иностранных дел ЕС не смогли разблокировать вопрос о введении нефтяных санкций против России на встрече в Брюсселе 16 мая из-за сопротивления Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не получала никаких новых серьезных предложений по нефтяным санкциям против России после визита президентки Еврокомиссии в Будапешт в начале мая.