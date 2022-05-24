Бомбардувальники РФ та Китаю провели спільний політ під час візиту Байдена до Японії

Російські та китайські стратегічні бомбардувальники у вівторок провели перший спільний політ з початку російського вторгнення в Україну. Літаки, здатні нести ядерну зброю, піднялися у повітря і пролетіли над Японським та Східно-Китайським морями.

Джерело: Радіо Свобода, New York Times

Деталі: Це сталося на тлі візиту до регіону президента США Джо Байдена, який у вівторок зустрівся з лідерами Австралії, Японії та Індії. Ці країни беруть участь у так званому Чотирьохсторонньому діалозі з безпеки (Quad coalition), який, як вважають у Пекіні, спрямований на протидію Китаю.

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Спільні російсько-китайські навчання стали важливим знаком того, що партнерство між Москвою та Пекіном залишається міцним попри військові злочини РФ в Україні.

Південнокорейське агентство "Рьонхап" з посиланням на офіційних осіб повідомило про те, що два китайські і чотири російські літаки пролетіли неподалік східного узбережжя Південної Кореї, проте не порушили її повітряний простір.

Міноборони Росії підтвердило спільний політ стратегічних ракетоносців Ту-95МС ВКС Росії та стратегічних бомбардувальників "Хун-6К" ВПС Китаю. Тривалість польоту становила 13 годин. У Міноборони РФ заявили, що політ нібито не був спрямований проти третіх країн.

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Чому це важливо: На Заході побоюються, що на тлі спроб Кремля захопити Україну Китай може зробити аналогічну спробу окупувати Тайвань, який він називає своєю територією.

Передісторія: Володимир Путін відвідав Пекін за 3 тижні до вторгнення в Україну, тоді РФ та Китай підписали декларацію, в якій йшлося про "безмежне партнерство". Розвідка країн Заходу переконана, що Китай знав про вторгнення і просив Путіна відкласти його до завершення Олімпіади у Пекіні, що було зроблено.

Важливо враховувати, що Китай так і не засудив російського вторгнення, фактично поклавши відповідальність за нього на країни Заходу. Водночас Пекін заявляє про прихильність до територіальної цілісності України.