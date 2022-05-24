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Бомбардировщики РФ и Китая провели совместный полет во время визита Байдена в Японию

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 17:24
Xian H-6, фото airvectors

Российиские и китайские стратегические бомбардировщики во вторник провели первый совместный полет с начала российского вторжения в Украину. Самолеты, способные нести ядерное оружие, поднялись в воздух во вторник и пролетели над Японским и Востчно-Китайским морями.

Источник: Радио Свобода, New York Times

Детали: Это произошло на фоне визита в регион президента США Джо Байдена, который во вторник встретился с лидерами Австралии, Японии и Индии. Эти страны участвуют в так называемом Четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad coalition), который, как считают в Пекине, направлен на противодействие Китаю.

Совместные российско-китайские учения стали важным знаком того, что партнерство между Москвой и Пекином остается прочным несмотря на военные преступления РФ в Украине.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на официальных лиц сообщило о том, что два китайских и четыре российских самолёта пролетели недалеко от восточного побережья Южной Кореи, однако не нарушили её воздушное пространство.

Минобороны России подтвердило совместный полёт стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Китая. Продолжительность полета составила 13 часов. В Минобороны РФ заявили, что полет якобы не был направлен против третьих стран.

Почему это важно: На Западе опасаются, что на фоне попыток Кремля захватить Украину Китай может предпринять аналогичную попытку - оккупировать Тайвань, который он называет своей территорией.

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Предыстория: Владимир Путин посетил Пекин за 3 недели до вторжения в Украину, тогда РФ и Китай подписали декларацию, в которой говорилось о "безграничном партнерстве". Разведка стран Запада убеждена, что Китай знал о вторжении и просил Путина отложить его до завершения Олимпиады в Пекине, что и было сделано.

Важно учитывать, что Китай так и не осудил российское вторжение, фактически возложив ответственность за него на страны Запада. Вместе с тем, Пекин заявляет о приверженности территориальной целостности Украины.

Темы: КитайРосcия
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