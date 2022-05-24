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Росіяни обстріляли Слов'янськ касетними снарядами

Валентина РоманенкоВівторок, 24 травня 2022, 17:40

Російські війська у вівторок обстріляли місто Слов'янськ Донецької області касетними снарядами, на щастя, ніхто не постраждав.

Джерело: голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях

Пряма мова: "24 травня Слов'янськ знову зазнав обстрілу. Касетні снаряди прилетіли у приватну забудову одного з мікрорайонів.

Жертв вдалося уникнути лише тому, що люди з будинків уже виїхали.

Цей приклад ще раз наочно доводить: залишатися у місті небезпечно!

Обстріли стають все більш руйнівним. Досвід сусідніх громад говорить про те, що їхати треба зараз, поки є така можливість".

 

Деталі: За словами Ляха, 25 травня буде автобус на Дніпро, а в четвер – до Рівненської області. Очільник ВЦА ще раз закликав місцевих – евакуюватися.

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Теми: Донецька областьвійна
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