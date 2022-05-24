Россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами

Российские войска во вторник обстреляли город Славянск Донецкой области кассетными снарядами, к счастью, никто не пострадал.

Источник: глава Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях

Прямая речь: "24 мая Славянск снова подвергся обстрелу. Кассетные снаряды прилетели в частную застройку одного из микрорайонов.

Жертв удалось избежать только потому, что люди из домов уже уехали. Этот пример еще раз наглядно доказывает: оставаться в городе небезопасно!Обстрелы становятся все более разрушительными. Опыт соседних общин говорит о том, что ехать нужно сейчас, пока есть возможность".

Детали: По словам Ляха, 25 мая будет автобус на Днепр, а в четверг – в Ровенскую область. Глава ВГА еще раз призвал местных – эвакуироваться.