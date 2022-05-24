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Російські злодії вимагають хабарі за виїзд із захопленого Мелітополя

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 17:51

Російські військові вимагають гроші від людей, які намагаються виїхати з тимчасово захопленого Мелітополя.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров, якого цитує Укрінформ

Деталі: Росіяни, які зараз хазяйнують в окупованих регіонах півдня країни вимагають до 5 тисяч гривень з мирних жителів, що тікають з окупації.

Пряма мова: "Рoсіяни вимагають хабарі від 3 000 дo 5 000 гривень з людей, які хочуть виїхати з окупованого Мелітополя. Мова йде про виїзд на підконтрольну Україні територію.

Місто повністю заблоковано, сьогодні на лінії бойових дій сконцентровано більш ніж 1000 машин, які намагаються виїхати з тимчасово окупованого Мелітополя та Енергодара. І на Василівці їх не пропускають. Стоїть понад тисяча машин. Є випадки, коли люди домовляються за хабарі проїхати".

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Теми: Запорізька областьокупаціяхабарРосія
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