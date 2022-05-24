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Российские злодеи требуют взятки за выезд из захваченного Мелитополя

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 17:51

Российские военные требуют деньги от людей, пытающихся выбраться из временно захваченного Мелитополя.

Источник: городской голова Мелитополя Иван Федоров, которого цитирует Укринформ

Детали: Россияне, которые сейчас хозяйничают в оккупированных регионах юга страны, требуют до 5 тысяч гривен с убегающих из оккупации мирных жителей.

Прямая речь: "Россияне требуют взятки от 3 000 до 5 000 гривен с людей, желающих уехать из оккупированного Мелитополя. Речь идет о выезде на подконтрольную Украине территорию.

Город полностью заблокирован, сегодня на линии боевых действий сконцентрировано более 1000 машин, которые пытаются выехать из временно оккупированного Мелитополя и Энергодара. И на Васильевке их не пропускают. Стоит больше тысячи машин. Есть случаи, когда люди договариваются о взятках, чтобы проехать".

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Темы: Запорожская областьоккупациявзяткаРосcия
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