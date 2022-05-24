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Шмигаль анонсував приєднання України до роумінгового простору та єдиної зони платежів ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 18:32

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС, а також єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це Шмигаль написав у телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA" - написав Шмигаль.

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - пояснив він.

Друге, за його словами, може відбутися вже влітку й дасть змогу здійснювати перекази в євро без комісій.

Теми: ЄСУкраїнаШмигаль
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