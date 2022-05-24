Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль анонсував приєднання України до роумінгового простору та єдиної зони платежів ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 18:32

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС, а також єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.

Про це Шмигаль написав у телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA" - написав Шмигаль.

Реклама:

"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - пояснив він.

Друге, за його словами, може відбутися вже влітку й дасть змогу здійснювати перекази в євро без комісій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЄСУкраїнаШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
ЄС
ЄС після нападу Росії на Україну збільшив імпорт російського скрапленого газу на 40%
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: