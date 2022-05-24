Шмигаль анонсував приєднання України до роумінгового простору та єдиної зони платежів ЄС
Вівторок, 24 травня 2022, 18:32
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна планує незабаром приєднатися до роумінгового простору ЄС, а також єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA.
Про це Шмигаль написав у телеграм-каналі, повідомляє "Європейська правда".
"Україна планує невдовзі приєднатися до роумінгового простору ЄС та до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA" - написав Шмигаль.
Реклама:
"Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами", - пояснив він.
Друге, за його словами, може відбутися вже влітку й дасть змогу здійснювати перекази в євро без комісій.
ВІДЕО ДНЯ