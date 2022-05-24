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Шмигаль анонсировал присоединение Украины к роуминговому пространству и единой зоне платежей ЕС

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 18:32

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина вскоре присоединится к роуминговому пространству ЕС, а также единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом Шмигаль написал в телеграмм-канале, сообщает "Европейская правда".

"Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA" - написал Шмигаль.

"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - пояснил он.

Второе, по его словам, может состояться уже летом и позволит проводить переводы в евро без комиссий.

Темы: ЕСУкраинаШмыгаль
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