Єрмак і ексгенсек НАТО займуться пропозиціями щодо гарантій безпеки для України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак та колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен очолили міжнародну консультативну групу, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Джерело: Офіс президента, Єрмак у Telegram

Деталі: Єрмак оголосив про створення цієї міжнародної групи, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Пряма мова: "Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України.

Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи".

Більше деталей: У своєму Telegram Єрмак підкреслив, що угода між Україною та державами-гарантами має бути юридично зобов’язуючим документом, ратифікованим згідно з законодавствами держав-гарантів.

"Жодні зобов'язання від третіх сторін не здатні замінити власного потужного оборонного потенціалу України. Тому перший блок гарантій безпеки стосується розширення наших можливостей чинити опір агресору", - наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Також, за словами Єрмака, для забезпечення обороноздатності України держави-гаранти мають забезпечити Збройні Сили України сучасними конвенційними озброєннями та бойовою технікою без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Крім того, партнери можуть взяти на себе зобов’язання в галузях обміну розвідувальною інформацією, інформаційної, кібернетичної та морської безпеки.

Також Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога – як для відбудови країни, так і для розвитку її оборонного сектора.

Наступним блоком гарантій має бути санкційна політика. За словами Єрмака, впроваджені пакети санкцій мають діяти щонайменше до повного виведення російських військ з України.

Також має бути передбачено механізми впровадження превентивних санкцій у разі реальної загрози агресії. Водночас необхідні гарантії негайного та термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться.

"Ще один блок гарантій пов’язаний з політико-дипломатичною підтримкою України. Глибоке включення України в багатосторонні формати, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є істотним безпековим чинником. Насамперед це стосується якнайскорішого вступу України до Європейського Союзу", - підкреслив Єрмак.