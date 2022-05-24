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Ермак и экс-генсек НАТО займутся предложениями по гарантиям безопасности для Украины

Катерина ТищенкоВторник, 24 мая 2022, 18:33
Ермак и экс-генсек НАТО займутся предложениями по гарантиям безопасности для Украины
фото из Telegram Ермака

Руководитель офиса президента Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен возглавили международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

Источник: Офис президента, Ермак в Telegram

Детали: Ермак объявил о создании этой международной группы, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

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Прямая речь: "Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины.

Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также ученые будут приглашены присоединиться к группе".

Больше деталей: В своем Telegram Ермак подчеркнул, что соглашение между Украиной и государствами-гарантами должно быть юридически обязывающим документом, ратифицированным согласно законодательству государств-гарантов.

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"Никакие обязательства от третьих сторон не способны заменить собственный мощный оборонный потенциал Украины. Поэтому первый блок гарантий безопасности касается расширения наших возможностей сопротивляться агрессору", - подчеркнул он.

Также, по словам Ермака, для обеспечения обороноспособности Украины государства-гаранты должны обеспечить вооруженные силы Украины современными конвенционными вооружениями и боевой техникой без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Кроме того, партнеры могут взять на себя обязательства в области обмена разведывательной информацией, информационной, кибернетической и морской безопасности.

Также Украине необходима ежегодная финансовая помощь – как для восстановления страны, так и для развития ее оборонного сектора.

Следующим блоком гарантий должна быть санкционная политика. По словам Ермака, введенные пакеты санкций должны действовать, по меньшей мере, до полного вывода российских войск из Украины.

Также должны быть предусмотрены механизмы введения превентивных санкций в случае реальной угрозы агрессии. В то же время, необходимы гарантии немедленного и срочного введения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия таки произойдет.

"Еще один блок гарантий связан с политико-дипломатической поддержкой Украины. Глубокое включение Украины в многосторонние форматы, улучшающие ее интеграцию с международным сообществом, является существенным фактором безопасности. В первую очередь это касается скорейшего вступления Украины в Европейский Союз", - подчеркнул Ермак.

Темы: Андрей ЕрмакНАТОгарантии безопасности
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