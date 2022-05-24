Луганщина: за добу ще 5 загиблих

У вівторок в луганській області внаслідок російської агресії загинули ще 5 мирних мешканців.

Джерело: голова Лугансьокої ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами чиновника, двох людей було врятовано у Білогорівці. Водночас загинули п'ятеро.

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Пряма мова: "На жаль, настав час, коли евакуюємо менше, ніж втрачаємо. За 24 травня в нас вже п'ятеро загиблих, в Сєвєродонецьку небезпечно всюди весь день. Тому кожне життя, яке вдалося врятувати від російської смертоносної навали, на вагу золота.

Ми боротимемося за кожного жителя області. Допоки залишатиметься можливість евакуювати".