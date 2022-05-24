Луганщина: за добу ще 5 загиблих
Вівторок, 24 травня 2022, 18:46
У вівторок в луганській області внаслідок російської агресії загинули ще 5 мирних мешканців.
Джерело: голова Лугансьокої ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram
Деталі: За словами чиновника, двох людей було врятовано у Білогорівці. Водночас загинули п'ятеро.
Реклама:
Пряма мова: "На жаль, настав час, коли евакуюємо менше, ніж втрачаємо. За 24 травня в нас вже п'ятеро загиблих, в Сєвєродонецьку небезпечно всюди весь день. Тому кожне життя, яке вдалося врятувати від російської смертоносної навали, на вагу золота.
Ми боротимемося за кожного жителя області. Допоки залишатиметься можливість евакуювати".