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Луганщина: за добу ще 5 загиблих

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 18:46

У вівторок в луганській області внаслідок російської агресії загинули ще 5 мирних мешканців.

Джерело: голова Лугансьокої ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами чиновника, двох людей було врятовано у Білогорівці. Водночас загинули п'ятеро.

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Пряма мова: "На жаль, настав час, коли евакуюємо менше, ніж втрачаємо. За 24 травня в нас вже п'ятеро загиблих, в Сєвєродонецьку небезпечно всюди весь день. Тому кожне життя, яке вдалося врятувати від російської смертоносної навали, на вагу золота.

Ми боротимемося за кожного жителя області. Допоки залишатиметься можливість евакуювати".

Теми: Луганська областьвійнавбивство
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