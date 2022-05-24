Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: за добу ще 5 загиблих

Світлана КізіловаВівторок, 24 травня 2022, 18:46

У вівторок в луганській області внаслідок російської агресії загинули ще 5 мирних мешканців.

Джерело: голова Лугансьокої ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За словами чиновника, двох людей було врятовано у Білогорівці. Водночас загинули п'ятеро.

Пряма мова: "На жаль, настав час, коли евакуюємо менше, ніж втрачаємо. За 24 травня в нас вже п'ятеро загиблих, в Сєвєродонецьку небезпечно всюди весь день. Тому кожне життя, яке вдалося врятувати від російської смертоносної навали, на вагу золота.

Ми боротимемося за кожного жителя області. Допоки залишатиметься можливість евакуювати".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнавбивство
Головне сьогодні

Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ

Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії

оновленоШколяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

Усі новини...
Луганська область
Росіяни наступають біля Сєвєродонецька й Бахмута – зведення Штабу
Луганщина: росіяни обстріляли "Азот" - загинули четверо осіб
Україна зберігає ефективність на Донбасі, Росія має локальні успіхи – розвідка Британії
Останні новини
11:18
"Розмови про обмін передчасні": в РФ хочуть вироку бійцям з "Азовсталі"
11:11
Невизнане Придністров’я понизило рівень "терористичної загрози"
11:01
Україну влаштовує статус-кво Китаю у війні з РФ - Зеленський
10:58
Зеленський: немає міцного і об’єднаного Заходу
10:57
Спрощене ЗНО складатимуть онлайн, але за фізичної присутності – омбудсмен
10:49
Британський виробник одягу Marks & Spencer повністю покине російський ринок
10:41
Зеленський розповів про єдиний позитив у переговорах: вивезли людей з Азовсталі
10:34
УЗ покращує приміське сполучення в Харківській області: графік поїздів
10:32
Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі
10:24
Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ
Усі новини...