Луганщина: за сутки еще 5 погибших
Вторник, 24 мая 2022, 18:46
Во вторник в Луганской области в результате российской агрессии погибли еще 5 мирных жителей.
Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram
Детали: По словам чиновника, два человека были спасены в Белогоровке. В то же время погибли пятеро.
Прямая речь: "К сожалению, пришло время, когда эвакуируем меньше, чем теряем. За 24 мая у нас уже пятеро погибших, в Северодонецке опасно повсюду весь день. Поэтому каждая жизнь, которую удалось спасти от российского смертоносного нашествия, на вес золота.
Мы будем бороться за каждого жителя области. Пока будет оставаться возможность эвакуировать".
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