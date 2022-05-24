Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганщина: за сутки еще 5 погибших

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 18:46

Во вторник в Луганской области в результате российской агрессии погибли еще 5 мирных жителей.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам чиновника, два человека были спасены в Белогоровке. В то же время погибли пятеро.

Прямая речь: "К сожалению, пришло время, когда эвакуируем меньше, чем теряем. За 24 мая у нас уже пятеро погибших, в Северодонецке опасно повсюду весь день. Поэтому каждая жизнь, которую удалось спасти от российского смертоносного нашествия, на вес золота.

Мы будем бороться за каждого жителя области. Пока будет оставаться возможность эвакуировать".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойнаубийство
Главное сегодня

США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг

Зеленский объяснил, когда можно возвращаться за стол переговоров с Россией

Россия готовится к долговременной войне – Минобороны

Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу

Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба

Все новости...
Луганская область
Россияне наступают у Северодонецка и Бахмута – сводка Штаба
Луганщина: россияне обстреляли "Азот" - погибли четыре человека
Украина сохраняет эффективность на Донбассе, у России есть локальные успехи – разведка Британии
Последние новости
02:00
Херсонщина: 90% аптек закрылись, цены на лекарства подскочили в пять раз
01:30
КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию
00:45
Школьник открыл огонь в начальной школе в США, 15 погибших
00:03
фотоЗалужный: Гаубицы Caesar уже на передовой, овладели за 2-3 часа
23:59
Зеленский назвал жалкими "объяснения" Шойгу о военных провалах РФ
23:23
Оккупантам придется уйти из Крыма – Зеленский
23:08
Зеленский: Нужно время и много усилий, чтобы переломить преимущество РФ
23:04
ОГП реорганизует "Департамент войны" в условиях боевых действий
22:51
В РФ заявили о разминировании порта Мариуполя и коридоре для иностранных судов
22:43
США решили лишить РФ возможности обслуживать ее суверенный долг
Все новости...