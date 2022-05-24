Луганщина: за сутки еще 5 погибших

Во вторник в Луганской области в результате российской агрессии погибли еще 5 мирных жителей.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам чиновника, два человека были спасены в Белогоровке. В то же время погибли пятеро.

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Прямая речь: "К сожалению, пришло время, когда эвакуируем меньше, чем теряем. За 24 мая у нас уже пятеро погибших, в Северодонецке опасно повсюду весь день. Поэтому каждая жизнь, которую удалось спасти от российского смертоносного нашествия, на вес золота.

Мы будем бороться за каждого жителя области. Пока будет оставаться возможность эвакуировать".