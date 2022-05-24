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Луганщина: за сутки еще 5 погибших

Светлана КизиловаВторник, 24 мая 2022, 18:46

Во вторник в Луганской области в результате российской агрессии погибли еще 5 мирных жителей.

Источник: глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам чиновника, два человека были спасены в Белогоровке. В то же время погибли пятеро.

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Прямая речь: "К сожалению, пришло время, когда эвакуируем меньше, чем теряем. За 24 мая у нас уже пятеро погибших, в Северодонецке опасно повсюду весь день. Поэтому каждая жизнь, которую удалось спасти от российского смертоносного нашествия, на вес золота.

Мы будем бороться за каждого жителя области. Пока будет оставаться возможность эвакуировать".

Темы: Луганская областьвойнаубийство
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