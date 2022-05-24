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У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 19:10
У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу
Олексій Янін, фото з сайту Мінмолодьспорту

У боях за Маріуполь загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу ("муай-тай"), військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Олексій Янін.

Джерело: Міністерство молоді та спорту

Деталі: Яніна було вбито у ніч на 7 квітня в Маріуполі під час бойових дій, однак міністерство повідомило про це 24 травня.

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Зазначається, що він 9 років займався боксом, а в 21-річному віці прийшов у тайський бокс.

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України та після повернення зі строкової служби продовжив боронити Батьківщину в лавах загону "Азов".

Повномасштабне вторгнення російських окупантів Янін зустрів на сході України та був одним із тих героїв, хто тримав оборону Маріуполя.

ВІДЕО ДНЯ

В Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.

Теми: МаріупольАзов спортвійна
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