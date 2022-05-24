У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

У боях за Маріуполь загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу ("муай-тай"), військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Олексій Янін.

Джерело: Міністерство молоді та спорту

Деталі: Яніна було вбито у ніч на 7 квітня в Маріуполі під час бойових дій, однак міністерство повідомило про це 24 травня.

Зазначається, що він 9 років займався боксом, а в 21-річному віці прийшов у тайський бокс.

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України та після повернення зі строкової служби продовжив боронити Батьківщину в лавах загону "Азов".

Повномасштабне вторгнення російських окупантів Янін зустрів на сході України та був одним із тих героїв, хто тримав оборону Маріуполя.

В Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.