Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У боях за Маріуполь загинув чемпіон світу з тайського боксу

Катерина ТищенкоВівторок, 24 травня 2022, 19:10
Олексій Янін, фото з сайту Мінмолодьспорту

У боях за Маріуполь загинув чемпіон України з кікбоксингу та чемпіон світу з тайського боксу ("муай-тай"), військовослужбовець окремого загону спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Олексій Янін.

Джерело: Міністерство молоді та спорту

Деталі: Яніна було вбито у ніч на 7 квітня в Маріуполі під час бойових дій, однак міністерство повідомило про це 24 травня.

Зазначається, що він 9 років займався боксом, а в 21-річному віці прийшов у тайський бокс.

У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розв’язала війну на Донбасі, Олексій добровільно вступив до лав Збройних Сил України та після повернення зі строкової служби продовжив боронити Батьківщину в лавах загону "Азов".

Повномасштабне вторгнення російських окупантів Янін зустрів на сході України та був одним із тих героїв, хто тримав оборону Маріуполя.

В Олексія залишилася дружина Тамара та син Назарій.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольАзов спортвійна
Головне сьогодні

Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ

Командиру "Азова" вдалося поговорити з дружиною 

Зведення Генштабу: Росіяни ведуть наступ в напрямку Сєвєродонецька

Туреччина анонсувала нову операцію на сирійському кордоні, США стурбовані

КНДР запустила три балістичні ракети на тлі візиту Байдена до Азії

оновленоШколяр відкрив вогонь у початковій школі в США, понад 20 загиблих

Усі новини...
Маріуполь
Поранена сім'я ледь добралися до родичів. Історія хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами
У розбомблений Маріуполь притягли пересувний телевізор, де транслюють пропаганду РФ
В порту Маріуполя залишилося металу на $170 млн. Окупанти хочуть його вкрасти
Останні новини
11:18
"Розмови про обмін передчасні": в РФ хочуть вироку бійцям з "Азовсталі"
11:11
Невизнане Придністров’я понизило рівень "терористичної загрози"
11:01
Україну влаштовує статус-кво Китаю у війні з РФ - Зеленський
10:58
Зеленський: немає міцного і об’єднаного Заходу
10:57
Спрощене ЗНО складатимуть онлайн, але за фізичної присутності – омбудсмен
10:49
Британський виробник одягу Marks & Spencer повністю покине російський ринок
10:41
Зеленський розповів про єдиний позитив у переговорах: вивезли людей з Азовсталі
10:34
УЗ покращує приміське сполучення в Харківській області: графік поїздів
10:32
Зеленський: Путін живе в своєму інформаційному світі
10:24
Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти: якось не так вони бачать світ
Усі новини...