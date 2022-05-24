В боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу

В боях за Мариуполь погиб чемпион Украины по кикбоксингу и чемпион мира по тайскому боксу (муай-тай), военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Азов" Нацгвардии Алексей Янин.

Источник: Министерство молодежи и спорта

Детали: Янин был убит в ночь на 7 апреля в Мариуполе во время боевых действий, однако министерство сообщило об этом 24 мая.

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Отмечается, что он девять лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте пришел в тайский бокс.

В 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, Алексей добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и по возвращении со срочной службы продолжил защищать Родину в рядах отряда "Азов".

Полномасштабное вторжение российских оккупантов Янин встретил на востоке Украины и был одним из тех героев, кто держал оборону Мариуполя.

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У Алексея осталась жена Тамара и сын Назарий.