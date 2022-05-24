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Україні здатні допомогти чотири літери: MLRS - Кулеба

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 19:40

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів надати Україні ракетні системи залпового вогню.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Чотири літери можуть допомогти Україні:

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- зірвати плани Росії щодо анексії Херсона

- припинити катування Росією, зґвалтування та інші жахливі порушення прав людини на окупованих територіях

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- розблокувати експорт і запобігти глобальній продовольчій кризі

Ці чотири літери: MLRS (РСЗВ – ред.)" - написав Кулеба.

Як повідомлялося, Кулеба закликав партнерів прискорити постачання Україні озброєння та боєприпасів - реактивних систем залпового вогню, далекобійної артилерії, бронетранспортерів.

Теми: МЗСУкраїназброяЗахід
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