Украине способны помочь четыре буквы: MLRS - Кулеба
Вторник, 24 мая 2022, 19:40
Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине ракетные системы залпового огня.
Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.
"Четыре буквы могут помочь Украине:
- отразить наступление россиян на Донбассе
- сорвать планы России по аннексии Херсона
- прекратить пытки Россией, изнасилование и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях
- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис
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Эти четыре буквы: MLRS (РСЗО – ред.)" - написал Кулеба.
Как сообщалось, Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов - реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, бронетранспортеров.