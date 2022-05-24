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Украине способны помочь четыре буквы: MLRS - Кулеба

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 19:40

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал партнеров предоставить Украине ракетные системы залпового огня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Twitter.

"Четыре буквы могут помочь Украине:

- отразить наступление россиян на Донбассе

- сорвать планы России по аннексии Херсона

- прекратить пытки Россией, изнасилование и другие ужасающие нарушения прав человека на оккупированных территориях

- разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис

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Эти четыре буквы: MLRS (РСЗО – ред.)" - написал Кулеба.

Как сообщалось, Кулеба призвал партнеров ускорить поставки вооружения и боеприпасов - реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, бронетранспортеров.

Темы: МИДУкраинаоружиеЗапад
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