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Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 19:44

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні, починаючи з опівночі в ніч на середу.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Угорський уряд, який сьогодні склав присягу, почав роботу негайно.

"Ми не втрачаємо жодної хвилини, бо поруч йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить", - заявив Орбан.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюссела призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", – сказав він.

Орбан вкотре наголосив, що Угорщина повинна залишатися осторонь цієї війни та захищати фінансову безпеку угорських сімей. За його словами, це вимагає простору для маневру та негайних дій.

"Уряд реалізує своє право згідно з Основним законом оголосити надзвичайний стан у зв'язку з війною сьогодні з опівночі. Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські родини всіма можливими засобами. Про наші перші рішення я буду інформувати вас завтра", – підсумував Орбан.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося,  Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня, що є новим ударом по зусиллям Євросоюзу здобути підтримку шостого пакету санкцій.

Теми: Угорщинавійнанадзвичайний станУкраїна
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