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Орбан оголосив в Угорщині надзвичайний стан через війну в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 19:44

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про надзвичайний стан через війну в Україні, починаючи з опівночі в ніч на середу.

Про це він заявив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

Угорський уряд, який сьогодні склав присягу, почав роботу негайно.

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"Ми не втрачаємо жодної хвилини, бо поруч йде війна. Війна, кінця якій ніхто не бачить", - заявив Орбан.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна і санкції Брюссела призвели до величезного економічного потрясіння і різкого зростання цін", – сказав він.

Орбан вкотре наголосив, що Угорщина повинна залишатися осторонь цієї війни та захищати фінансову безпеку угорських сімей. За його словами, це вимагає простору для маневру та негайних дій.

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"Уряд реалізує своє право згідно з Основним законом оголосити надзвичайний стан у зв'язку з війною сьогодні з опівночі. Як і надзвичайний стан, запроваджений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські родини всіма можливими засобами. Про наші перші рішення я буду інформувати вас завтра", – підсумував Орбан.

Як повідомлялося,  Віктор Орбан виключив можливість обговорення запропонованого ЄС нафтового ембарго проти Росії на саміті лідерів наступного тижня, що є новим ударом по зусиллям Євросоюзу здобути підтримку шостого пакету санкцій.

Теми: Угорщинавійнанадзвичайний станУкраїна
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