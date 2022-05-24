Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине, начиная с полуночи в ночь на среду.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Венгерское правительство, которое сегодня приняло присягу, начало работу немедленно.

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"Мы не теряем ни минуты, потому что рядом идет война. Война, конца которой никто не видит", – заявил Орбан.

"Эта война представляет постоянную угрозу Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции Брюссела привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", – сказал он.

Орбан в очередной раз подчеркнул, что Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность венгерских семей. По его словам, это требует простора для маневра и немедленных действий.

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"Правительство реализует свое право согласно Основному закону объявить чрезвычайное положение в связи с войной сегодня с полуночи. Как и чрезвычайное положение, введенное в эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами. О наших первых решениях я буду информировать вас завтра", – подытожил Орбан.

Как сообщалось, Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе, что является новым ударом по усилиям Евросоюза получить поддержку шестого пакета санкций.