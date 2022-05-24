Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан объявил в Венгрии чрезвычайное положение из-за войны в Украине

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 19:44

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о чрезвычайном положении из-за войны в Украине, начиная с полуночи в ночь на среду.

Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Венгерское правительство, которое сегодня приняло присягу, начало работу немедленно.

Реклама:

"Мы не теряем ни минуты, потому что рядом идет война. Война, конца которой никто не видит", – заявил Орбан.

"Эта война представляет постоянную угрозу Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции Брюссела привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", – сказал он.

Орбан в очередной раз подчеркнул, что Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность венгерских семей. По его словам, это требует простора для маневра и немедленных действий.

ВИДЕО ДНЯ

"Правительство реализует свое право согласно Основному закону объявить чрезвычайное положение в связи с войной сегодня с полуночи. Как и чрезвычайное положение, введенное в эпидемии, это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами. О наших первых решениях я буду информировать вас завтра", – подытожил Орбан.

Как сообщалось, Виктор Орбан исключил возможность обсуждения предложенного ЕС нефтяного эмбарго против России на саммите лидеров на следующей неделе, что является новым ударом по усилиям Евросоюза получить поддержку шестого пакета санкций.

Темы: Венгриявойначрезвычайное положениеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Венгрия
Глава парламента Словакии поддержал запрет зерна из Украины
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию по поводу 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
МИД Украины отреагировало на призывы Орбана прекратить поддерживать Украину
Последние новости
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
19:45
Защитники сдерживают россиян возле Марьинки, в районе Авдеевки штурмы не стихают - Генштаб
Все новости...
Реклама: