Шредера офіційно висунули до ради директорів "Газпрому"

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера офіційно висунули до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Про це висунення Шредера повідомили у самому "Газпромі". Шредер у вівторок не коментував цю інформацію.

Лише минулого тижня Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть".

Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснєфті" з 2007 року.

Про висунення Шредера до ради директорів "Газпрому" повідомлялося ще в лютому.

Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера ті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради "Роснєфті".