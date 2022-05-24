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Шредера офіційно висунули до ради директорів "Газпрому"

"Європейська правда"Вівторок, 24 травня 2022, 20:15

Колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера офіційно висунули до складу ради директорів російської державної компанії "Газпром".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Про це висунення Шредера повідомили у самому "Газпромі". Шредер у вівторок не коментував цю інформацію.

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Лише минулого тижня  Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії "Роснєфть".

Шредер заявив "про неможливість продовження своїх повноважень у раді директорів компанії". Він керував радою директорів "Роснєфті" з 2007 року.

Про висунення Шредера до ради директорів "Газпрому" повідомлялося ще в лютому.

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Як відомо, 19 травня Європарламент закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера ті колишнього міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка з минулого року входить до наглядової ради "Роснєфті".

Теми: НімеччинаГазпром
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