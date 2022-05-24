Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шредера официально выдвинули в совет директоров "Газпрома"

"Европейская правда"Вторник, 24 мая 2022, 20:15

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер официально выдвинут в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Об этом выдвижении Шредера сообщили в самом "Газпроме". Шредер во вторник не комментировал информацию.

Только на прошлой неделе Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

О выдвижении Шредера в совет директоров "Газпрома" сообщалось еще в феврале.

Как известно, 19 мая Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, который с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ГерманияГазпром
Главное сегодня

Зеленский о позиции Венгрии в отношении нефти: как-то не так они видят мир

Командиру "Азова" удалось поговорить с женой

Сводка Генштаба: Россияне ведут наступление в направлении Северодонецка

Турция анонсировала новую операцию на сирийской границе, США обеспокоены

КНДР запустила три баллистические ракеты на фоне визита Байдена в Азию

обновленоШкольник открыл огонь в начальной школе в США, более 20 погибших

Все новости...
Германия
Украина может получить еще 30 немецких зенитных установок Gepard до конца августа
Консульство Польши в Гамбурге облили цветами флага РФ
В Германии, которая тянет с поставкой Украине бронетехники, нашли ненужные ей Marder
Последние новости
11:50
В РФ ожидают падения экспорта труб более чем на 30%
11:46
Украинцы могут получить бесплатную медпомощь на "горячей линии" Минздрава
11:42
Луганщина осталась без газа – Гайдай
11:36
Литва предоставит Украине БТР М113, военные грузовики и внедорожники
11:18
"Разговоры об обмене преждевременны": в РФ хотят приговора бойцам с "Азовстали"
11:11
Непризнанное Приднестровье снизило уровень "террористической угрозы"
11:01
Украину устраивает статус-кво Китая в войне с РФ - Зеленский
10:58
Зеленский: нет сильного и объединенного Запада
10:57
Упрощенное ВНО будут сдавать онлайн, но при физическом присутствии – омбудсмен
10:49
Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью покинет российский рынок
Все новости...