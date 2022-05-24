Шредера официально выдвинули в совет директоров "Газпрома"

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер официально выдвинут в состав совета директоров российской государственной компании "Газпром".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Об этом выдвижении Шредера сообщили в самом "Газпроме". Шредер во вторник не комментировал информацию.

Только на прошлой неделе Герхард Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной компании "Роснефть".

Шредер заявил "о невозможности продления своих полномочий в совете директоров компании". Он руководил советом директоров "Роснефти" с 2007 года.

О выдвижении Шредера в совет директоров "Газпрома" сообщалось еще в феврале.

Как известно, 19 мая Европарламент призвал ЕС ввести санкции против Шредера и бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, который с прошлого года входит в наблюдательный совет "Роснефти".